السلطات الإيطالية تفتح تحقيقا في بيع ميلان

قال مصدر قضائي يوم الأربعاء إن محققين إيطاليين فتحوا تحقيقا بشأن عملية بيع نادي ميلان العام الماضي لمجموعة صينية.

وأضاف المصدر أن المحققين فتحوا تحقيقا مبدئيا دون الاشارة إلى جريمة أو مخالفة بعينها ولم يتسن الوصول إلى أطراف عملية البيع للتعقيب.

وباع سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا السابق، النادي في أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو وتنحى عن رئاسة النادي وهو منصب شغله لأكثر من 30 عاما.

وقال المصدر إن شرطة الجرائم المالية في إيطاليا أشارت في تقرير لها في يناير الماضي إلى جانب يثير الريبة في هذه الصفقة.