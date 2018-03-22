بولت: سأتدرب مع دورتموند.. وأحلم باللعب بشعار يونايتد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند ثالث الدوري الألماني أن البطل العالمي والأولمبي في سباقي 100 و200 م، الجامايكي المعتزل أوساين بولت الحالم في سن الحادية والثلاثين ببدء مسيرة جديدة في كرة القدم، سيتدرب الجمعة مع فريقه.

وبهذا الإعلان، أكد دورتموند ما أعلن عنه العداء نفسه في تغريدة على تويتر حيث قال "سيجدني بوروسيا دورتموند جاهزا يوم الجمعة".

وتبدأ الحصة التدريبية عند الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (09,30 بتوقيت غرينيتش)، وهي مفتوحة على الجمهور.

ولم يخف بولت الذي ترعاه كما بوروسيا دورتموند شركة بوما للتجهيزات الرياضية، طموحه بتجريب حظه في كرة القدم الاحترافية بعد مسيرة غنية بالألقاب الأولمبية والعالمية في ألعاب القوى.

وكان بولت، حامل الرقم القياسي لسباقي 100 و200 م، أعلن في يناير عن هذا الموعد الذي اعتبره اختبارا له، وقال في مقابلة صحافية "سنقوم بتجربة في مارس مع دورتموند".

وأضاف "أحد أحلامي الكبيرة هو التوقيع مع مانشستر يونايتد (الإنكليزي). إذا قال دورتموند إني جيد، سألتزم وسأتدرب بجد ودون كلل".