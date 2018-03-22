ثلاثية بيل تأخذ ويلز إلى نهائي بطولة كأس الصين

سجل غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود المنتخب الويلزي إلى فوز كاسح 6 - صفر على نظيره الصيني يوم الخميس في افتتاح فعاليات بطولة كأس الصين الودية الدولية.

وتأهل المنتخب الويلزي إلى نهائي البطولة والذي يلتقي فيه يوم الاثنين المقبل مع الفائز من المباراة المرتقبة يوم الجمعة بين منتخبي أوروغواي والتشيك فيم يلتقي المنتخب الخاسر من هذه المباراة مع نظيره الصيني يوم الاثنين المقبل أيضا في مباراة المركز الثالث.

وحسم المنتخب الويلزي المباراة تماما في شوطها الأول برباعية نظيفة افتتحها بيل بهدفين في الدقيقتين الثالثة و21 ثم أضاف سام فوكس وهاري ويلسون الهدفين الآخرين في الدقيقتين 38 و45. وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب الويلزي هدفين آخرين سجلهما فوكس وبيل في الدقيقتين 58 و62.

ولا تشارك منتخبات الصين وويلز والتشيك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ولكن البطولة الودية، كأس الصين، تمثل محطة مهمة في استعدادات منتخب أوروغواي للمونديال الروسي.

وتقام فعاليات البطولة في مركز "غوانجي" الرياضي بمدينة نانينغ التي تبعد 900 كيلومتر جنوب العاصمة بكين.

وتحرص الصين على تطوير كرة القدم الاحترافية لديها. ولهذا، استثمرت الأندية والاتحاد الصيني للعبة مبالغ طائلة في جلب النجوم والمدربين الأجانب إلى الدوري الصيني.

وغاب المنتخب التشيكي عن بطولة كأس العالم لمدة 12 عاما حتى الآن حيث كانت آخر مشاركة للفريق في النهائيات من خلال النسخة التي استضافتها ألمانيا في 2006 .

واقتصر ظهور منتخب ويلز في البطولة العالمية على نسخة وحيدة حتى الآن وكان هذا في مونديال 1958 بالسويد.

وفي المقابل، كان لمنتخب أوروغواي صولات وجولات في بطولات كأس العالم منذ النسخة الأولى التي توج بلقبها على أرضه عام 1930 كما فاز بلقبه الثاني في البطولة عام 1950 بالبرازيل فيما كان أفضل إنجاز له في النسخ الأخيرة هو الفوز بالمركز الرابع في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.