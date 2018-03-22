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رسميا.. إبراهيموفيتش يرحل عن صفوف يونايتد

المصدر: لندن - رويترز
تحدثت أنباء عن اقتراب المهاجم السويدي من الانضمام لنادي لوس انجليس جالاكسي
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سيرحل زلاتان ابراهيموفيتش عن مانشستر يونايتد، بعد أن فسخ النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عقد المهاجم السويدي يوم الخميس.

وقال يونايتد في بيان وسط تقارير عن توقيع ابراهيموفيتش (36 عاما) مع لوس انجليس جالاكسي الأمريكي "مانشستر يونايتد يؤكد أنه وافق على انهاء تعاقد زلاتان ابراهيموفيتش بأثر فوري".

كلمات دالّة

#إبراهيموفيتش, #مانشستر يونايتد, #الدوري الإنجليزي

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