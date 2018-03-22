سامباولي: ميسي يقوي الجميع.. وعلينا تحسين ديبالا

اعتبر مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خورخي سامباولي يوم الخميس في مانشستر أن وجود نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي "يقوي الجميع" في صفوف المنتخب الذي يستعد للقاء إيطاليا يوم الجمعة.

وقال سامباولي في مؤتمر صحافي عشية المباراة التي تأتي ضمن الاستعدادات الأرجنتينية لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، أن "ميسي حاليا في قمة نضجه، مدرك للمسؤولية الملقاة على عاتقه والتي يمكنه غرسها في باقي أعضاء المنتخب، وهو منتخب ميسي أكثر منه منتخبي"، متابعا أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات "وصل متعبا جدا، لكن وجوده يقوي الجميع".

وعلى رغم أن ميسي، 30 عاما، أحرز كلاعب غالبية الألقاب الممكنة على مستوى الأندية، إلا أن نجاحه على المستوى الفردي لم ينعكس على المنتخب بالصورة التي يأمل بها الأرجنتينيون. ويتوقع على نطاق واسع أن يكون مونديال 2018، بمثابة الفرصة الأخيرة لميسي لقيادة بلاده إلى لقب عالمي ثالث بعد 1978 و1986.

وفي المقابل، أكد سامباولي أن الأرجنتين التي تتدرب في إنجلترا منذ الاثنين الماضي "مرشحة للفوز" بلقب ثالث عندما تخوض نهائيات كأس العالم في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو، علما أن مسيرتها في التصفيات الأميركية الجنوبية لم تكن سهلة.

وأضاف في معرض رده عن سؤال حول الحالة البدنية والذهنية للمنتخب، أن "اللاعبين يبذلون جهودا كبيرة في كل حصة تدريبية"، معتبرا أن مباراة يوم الجمعة على ملعب الاتحاد في مانشستر "هي أكثر من مباراة ودية، هي أقرب الى مباراة نصف نهائي كأس العالم ضد منتخب كبير جدا لإيطاليا".

وسيغيب المنتخب الإيطالي حامل اللقب أربع مرات، عن المونديال الروسي، وذلك للمرة الأولى منذ 60 عاما. من جهة أخرى، أشار سامباولي إلى أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو الذي سيغيب عن مباراة إيطاليا بسبب الإصابة، سيكون على الأرجح غائبا عن مباراة إسبانيا المقررة يوم الثلاثاء.

وقال: تحدثنا إلى سيتي بشأن أغويرو. إذا حصل تحسن جذري، في حالته الصحية، قد يكون قادرا على السفر مع المنتخب الأرجنتيني، إلا أنني أعتقد إن ذلك سيكون صعبا بسبب ضيق الوقت". إلى ذلك، تطرق سامباولي إلى وضع لاعب يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا مع المنتخب، علما أنه لم يتم استدعاؤه لخوض المباراتين الوديتين. وعلى رغم أن ديبالا سجل 21 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، إلا أن التشابه بينه وبين ميسي لجهة الأسلوب ومركز اللعب، جعل من ضمه إلى التشكيلة الأرجنتينية مسألة "معقدة"، بحسب سامباولي.

وقال المدرب الأرجنتيني "اعتياد ديبالا على أسلوب لعبنا أمر معقد ... لا يمكننا أن نطور من أدائه وعلينا أن نقيم إذا كان اللاعبون الحاليون أفضل من باولو، أو أنه علينا مواصلة العمل مع باولو لتحسين أدائه".