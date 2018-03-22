سانشيز: انتقالي إلى يونايتد كان مفاجئا.. وسأقدم الأفضل

قال أليكسيس سانشيز، إنه توقع تقديم الكثير منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد قادما من أرسنال غريمه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأشار اللاعب التشيلي الدولي الذي أحرز هدفا وحيدا في عشر مباريات مع يونايتد إلى أنه كان يحمل توقعات كبيرة لنفسه وأنه عانى للتأقلم بعد انتقاله "المفاجئ" في يناير.



وأبلغ سانشيز الصحفيين خلال استعداده لخوض مباراة دولية مع تشيلي في السويد: "لأنني أطلب من نفسي الكثير كنت أتمنى تقديم أداء أفضل. بعد وصولي إلى مانشستر يونايتد كان من الصعب تغيير كل شيء سريعا".



وتابع: "تغيير النادي كان مفاجئا. كانت أول مرة انتقل فيها من فريق لآخر في يناير لكن حدثت العديد من الأشياء الصعبة في حياتي".



وقال اللاعب البالغ عمره 29 عاما إنه فكر في الاعتذار عن عدم الانضمام للمنتخب الوطني في المباراتين الوديتين المقبلتين من أجل البقاء مع يونايتد والتركيز على ما يقدمه لكن حديثه مع كلاوديو برافو قائد المنتخب جعله يغير رأيه.



وأضاف: "طلبت الإذن بالغياب عن المباراتين لكني فكرت في الأفضل بعد ذلك وتحدثت مع كلاوديو وأبلغته أننا يجب أن نكون متحدين".



وتلعب تشيلي، التي فشلت في بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا، ضد السويد يوم السبت المقبل ثم أمام الدنمرك بعد ذلك بثلاثة أيام.