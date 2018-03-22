لوف يستبعد تشان بسبب الإصابة

قال يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يوم الخميس إنه استبعد إيمري تشان من تشكيلته التي ستواجه إسبانيا وديا يوم الجمعة بسبب إصابة في الظهر.

وانضم لاعب وسط ليفربول لمنتخب بلاده هذا الأسبوع استعدادا لمباراتي إسبانيا والبرازيل الوديتين لكنه اضطر لقطع التدريب يوم الأربعاء.

وقال لوف للصحفيين: لن يكون إيمري تشان ضمن تشكيلة مباراة الغد بسبب مشكلة في ظهره لحقت به خلال مشاركته مع ليفربول. حاول المشاركة في التدريب أمس لكنه قطع التدريب بسبب شعوره بآلام طفيفة. ربما يتمكن من استئناف التدريبات السبت المقبل ونأمل أن يشارك أمام البرازيل الأسبوع المقبل.

وقال لوف إنه لن يبدأ المباراتين بالتشكيلة نفسها في إطار استعدادات بطل العالم للدفاع عن لقبه في البطولة التي ستنطلق في روسيا في يونيو المقبل.

لكنه أوضح أنه سيواجه إسبانيا بالتشكيلة الأساسية التي أحرزت لقب كأس العالم تحت قيادته في 2014 والذي يضم جيروم بواتنغ وتوني كروس وماتس هوملز و مسعود أوزيل وتوماس مولر.

وقال: أعتقد أن التشكيلة الأساسية لمباراة الغد ستتمحور حول جيروم وماتس ومولر وكروس وأوزيل. لكنني لا أنوي إشراك نفس اللاعبين في المباراتين فأنا أريد تجربة بعض الأمور.

ويملك لوف قاعدة كبيرة من اللاعبين للاختيار بينهم للانضمام لتشكيلته في كأس العالم وقال إنه لم يستبعد من حساباته بعد ثلاثي بروسيا دورتموند ماريو غوتزه وماركو ريوس وأندريه شورله. والثلاثة لم يتم توجيه الدعوة لهم لخوض المباراتين.

وقال عن غوتزه الذي سجل هدف الفوز بكأس العالم 2014 "تحدثت مع ماريو وأرى من وجهة نظري أنه لم يكن على المستوى والذي كنا نتمناه: يتمتع بالطموح ولم يتم استبعاده بأي حال من الأحوال. وكذلك الحال بالنسبة لماركو ريوس أيضا. لم أرشحه للانضمام للفريق بعد إصابته الطويلة وهو يحتاج إلى الحفاظ على إيقاعه حاليا من أجل الأسابيع المقبلة.

وقال لوف إن مستوى شورله، الذي صنع الهدف الذي أحرزه جوتسه في نهائي كأس العالم الأخيرة في البرازيل، تراجع في بداية الموسم الحالي لكنه تحسن حاليا.

وأوضح "لعب القليل من المباريات في النصف الأول من الموسم لكنه الآن يتقدم. نعرف كيف نقدر ما بوسع أندريه تقديمه في الملعب. لا يزال أحد العناصر المرشحة للانضمام لتشكيلة كأس العالم. وتلعب ألمانيا ضمن المجموعة السادسة بكأس العالم التي تضم كذلك المكسيك وكوريا الجنوبية والسويد.