وست هام يوقف 5 مشجعين مدى الحياة بسبب الشغب

اتخذ نادي وست هام يونايتد الخميس، قرارات بإيقاف خمسة من المشجعين مدى الحياة بعد نزولهم أرض الملعب خلال المباراة التي انتهت بهزيمته على أرضه في استاد لندن 3-صفر أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت سابق من مارس الجاري.



ونزل المشجعون أرض الملعب تعبيرا عن سخطهم بسبب هزيمة فريقهم رقم 14 في الدوري الممتاز هذا الموسم ووجهوا إهانات لفظية كما القوا ببعض العملات المعدنية صوب مالكي الفريق ديفيد سوليفان وديفيد جولد.



وقال النادي اللندني في بيان: "يستطع نادي وست هام يونايتد التأكيد أنه اتخذ خطوات حاسمة وسريعة ضد عدد من المشجعين الذين خالفوا لوائح الاستاد ومن ثبت ارتكابهم أعمال عنف واعتداءات خطيرة في أخر مباراة لنا في الدوري الممتاز أمام بيرنلي".



وأشار وست هام إلى أن التحقيقات في الأحداث لا تزال جارية وأنه يتوقع أن يصدر مزيدا من أوامر الإيقاف بحق عدد من المشجعين قبل مباراته المقبلة على أرضه أمام ساوثامبتون في 31 مارس الجاري.



ويحتل وست هام يونايتد المركز 17 بين فرق الدوري الانجليزي العشرين متقدما بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط.