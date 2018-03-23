إيطاليا تكرم لاعبها الراحل أستوري أمام الأرجنتين

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة، القدم الجمعة، أن منتخبه الوطني سيكرم لاعبه الراحل دافيدي استوري خلال المباراة الودية التي تقام في وقت لاحق، الجمعة، ضد الأرجنتين في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وسيضع اللاعبون عبارة "دافيدي، ما زلت معنا. 13"، في إشارة إلى الرقم الذي ارتداه أستوري مع فريقه فيورنتينا وأحيانا مع المنتخب الوطني.

وعثر على أستوري (31 عاما) جثة هامدة في نهاية الأسبوع الأول من مارس الماضي، في غرفة فندق كان ينزل فيه فريقه، استعدادا للقاء أودينيزي ضمن الدوري المحلي. وأظهر تشريح الجثة أن اللاعب توفي جراء بطء في ضربات القلب.

وتسببت وفاة استوري بحزن كبير في كرة القدم الإيطالية، حيث تم إرجاء المباريات المقررة في عطلة نهاية الأسبوع نفسه الذي أعلنت فيه وفاته، وتم الوقوف دقيقة صمت في مباريات المسابقات القارية التي أقيمت بعدها.

وأقيمت مراسم الجناة في الثامن من الشهر الحالي في فلورنسا، بحضور 10 آلاف شخص بينهم العديد من اللاعبين والمشجعين.

وكان فيورنتينا، على غرار نادي كالياري الذي دافع أستوري عن ألوانه ايضا، سحب القميص الرقم 13 الذي كان يحمله المدافع الدولي السابق.

وقرر المنتخب الإيطالي الذي فشل في التأهل الى مونديال الصيف المقبل في روسيا، في مباراة الأرجنتين على "ستاد الاتحاد"، عدم استخدام الرقم 13 الذي ارتداه استوري في بعض من مبارياته الـ14 التي خاضها معه، وكذلك الأمر في مباراة الثلاثاء الودية ضد انكلترا على ملعب "ويمبلي" في لندن.