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منتخب اليابان يتعادل وديا مع مالي

المصدر: بروكسل - د ب أ
سيلتقي المنتخب الياباني بالأوكراني يوم الثلاثاء المقبل
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تعادل المنتخب الياباني الأول لكرة القدم مع نظيره المالي 1-1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب المالي بهدف عبد الله ديابي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 وتعادل المنتخب الياباني شويا ناكاجيما في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الياباني مع أوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني مبارياته الودية.

ويستعد المنتخب الياباني للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 تموز/يوليو، حيث يلعب في المجموعة الثامنة بجوار منتخبات كولومبيا والسنغال وبولندا.

فيما فشل المنتخب المالي في التأهل لنهائيات كأس العالم عن قارة إفريقيا، ويستعد حاليا للتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.

كلمات دالّة

#منتخب اليابان, #منتخب مالي, #كأس العالم 2018

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