بولت يستهل تدريباته مع دورتموند

تدرب العداء الجامايكي الشهير يوسين بولت للمرة الثانية مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم الجمعة.

وشارك بولت في حصة التدريبات الصباحية تحت قيادة المدرب بيتر شتويغر اليوم. وتلقى بولت استقبالا حافلا من حوالي 1400 مشجع كانوا في المدرجات.

وتدرب بولت، 31 عاما، يوم الخميس للمرة الأولى مع دورتموند قبل أن يفعل الأمر نفسه اليوم. وترعى شركة "بوما" للمستلزمات الرياضية بولت ودورتموند، وقامت الشركة بنشر تغريده تحتوي على مقطع من لعبة الفيديو الشهيرة "برو إيفوليوشن سوكر" تظهر لاعبا من دورتموند وضعت عليه رأس بولت، واستكملت بكلمات "قالوا إن هذا لن يحدث مطلقا".

وقال بولت إنه جاد بشأن البدء في مسيرة جديدة في كرة القدم الاحترافية. ويشجع بولت مانشستر يونايتد، وقال من قبل إن حلمه منذ أن كان صغيرا أن يلعب كرة القدم.

وفي نهاية فبراير، نشر بولت تغريده ذكر خلالها أنه "وقع لفريق كرة قدم". واتضح بعد ذلك أنه فريق "سوكر ايد"، حيث يتكون من مجموعة من المشاهير يقودهم المغني روبي ويليامز، الذي يلعب مباراة خيرية تخصص عائداتها لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" يوم 10 يونيو المقبل بملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد.

ويعود بولت إلى ممارسة الرياضة بعد أكثر من عشرة أشهر من إعلان اعتزاله عقب خروجه مصابا من سباق 4 × 100 متر تتابع في بطولة العالم 2017 لألعاب القوى.

ويحمل بولت الرقم القياسي لكل من سباقي 100 متر، 9.58 ثانية، و200 متر، 19.19 ثانية، كما فاز بثماني ميداليات ذهبية أولمبية و11 ذهبية في بطولات العالم لألعاب القوى.