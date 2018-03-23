رئيس أتلتيكو: غريزمان باقٍ.. لن يرحل

المصدر: مدريد - د ب أ

يؤمن إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان سيبقى مع الفريق إلى ما بعد الصيف المقبل.

وارتبط اسم اللاعب بالرحيل عن أتلتيكو هذا الصيف، في ظل وجود اهتمام كبير من ناديي برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي لضم اللاعب.

وقال سيريزو لإذاعة "كادينا كوب": "على حد علمي، غريزمان سيبقى مع أتلتيكو مدريد. لم يتغير أي شيء في علاقته بالمستقبل- لديه عقد معنا وهذا موقفنا".

وأكد: "نعلم أن اللاعب مهتم للغاية بكأس العالم، وبالطبع، سنتحدث معه".

وكان غريزمان (26 عاما)، عبر عن رغبته، الأسبوع الماضي، في أن يحسم مستقبله قبل انطلاق منافسات كأس العالم.