سواريز وكافاني يقودان أوروغواي للفوز على التشيك

المصدر: الصين - د ب أ

تغلب منتخب أوروغواي على نظيره التشيكي 2-0 يوم الجمعة، ضمن فعاليات كأس الصين الودية الدولية لكرة القدم.

وتقدم لويس سواريز هداف برشلونة الإسباني بهدف لأوروغواي في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه، ثم أضاف ادينسون كافاني هداف باريس سان جيرمان الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة 37 من تسديدة مقصية رائعة.

ويستعد منتخب أوروغواي للمشاركة في مونديال روسيا حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب مصر والسعودية وروسيا.

ويلتقي منتخب أوروغواي يوم الاثنين المقبل في نهائي كأس الصين مع منتخب ويلز الذي اكتسح مضيفه الصيني 6-0 أمس الخميس.