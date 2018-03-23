شكوك حول مشاركة ميسي أمام إيطاليا

المصدر: مانشستر - د ب أ

تحوم الشكوك حول مشاركة ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني في المباراة الودية الدولية أمام إيطاليا يوم الجمعة.

وتعرض ميسي لإصابة بسيطة بحسب صحيفة "اوليه" الأرجنتينية لكن إمكانية مشاركته من على مقاعد البدلاء لازلت قائمة كما أنه لن يغيب عن المواجهة الودية أمام إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل أو مباراة فريقه برشلونة أمام روما الإيطالي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يدفع خورخي سامباولي المدير الفني للأرجنتين بإيفر بانيغا أمام إيطاليا في حال تأكد غياب ميسي.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني ضمن المجموعة الرابعة في مونديال روسيا بجوار أيسلندا ونيجيريا وكرواتيا، بينما فشل منتخب إيطاليا في بلوغ كاس العالم للمرة الاولى منذ 60 عاما.