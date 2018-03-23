فان ديك.. القائد الجديد لمنتخب هولندا

أعلن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا لكرة القدم يوم الخميس أن فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول سيكون هو القائد الجديد للفريق قبل يوم واحد من مواجهة إنجلترا وديا.

وأصبح فان ديك، الذي لعب تحت قيادة كومان في ساوثهامبتون، أغلى مدافع في العالم عندما انتقل إلى ليفربول في يناير مقابل 75 مليون جنيه استرليني وفقا لتقارير صحفية.

وسيحل فان ديك، 26 عاما، محل آرين روبن في قيادة المنتخب الهولندي بعد اعتزال جناح بايرن ميونيخ اللعب الدولي في أكتوبر.

وأبلغ فان ديك مؤتمرا صحفيا "ارتداء شارة قيادة هولندا أمر استثنائي جدا بالنسبة لي. أتمنى أن أصبح أفضل يوما بعد يوم".

وسيقود قلب الدفاع العملاق تشكيلة جديدة للمنتخب الهولندي في أول مباراة بقيادة كومان مع سعي وصيف بطل كأس العالم 2010 لتجاوز خيبة أمل الإخفاق في التأهل لنهائيات روسيا هذا العام.

وسيواجه فان ديك عددا من زملائه في ليفربول خلال المباراة الودية التي تقام في أمستردام غدا الجمعة، وبينهم قائد ناديه جوردان هندرسون والمدافع جو غوميز ولاعبا الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين وآدم لالانا.

وأضاف فان ديك: ستكون مباراة استثنائية. إنها بداية قوية بالنسبة لنا.. إنها مثل بداية جديدة وعلينا إظهار ما كنا نعمل عليه.