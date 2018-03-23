لوس أنجلوس يعلن تعاقده مع إبراهيموفيتش

أعلن نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي يوم الجمعة تعاقده مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (36 عاما)، الذي أنهى مانشستر يونايتد ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقده معه يوم الخميس.

وجاء الإعلان عن الصفقة من خلال نشر إعلان على صفحة كاملة في صحيفة لوس أنجلوس تايمز كتب عليها "عزيزي فريق لوس أنجلوس"، و"أهلا بك"، فوق توقيع إبراهيموفيتش وشعار النادي الأميركي.

وأكد النادي الأميركي بالتالي مع ما ذكرته وسائل إعلام عدة يوم الخميس عن اقتراب إبراهيموفيتش من الانتقال إلى صفوف فريقه، وعزز مانشستر ذلك لاحقا بتأكيده في بيان أنه يوافق على إنهاء عقد اللاعب.

وخلال موسمه الأول مع مانشستر، سجل إبراهيموفيتش 28 هدفا في 46 مباراة، قبل تعرضه لإصابة بالغة في أربطة الركبة في أبريل. وفي حين كان من المقرر أن يمضي السويدي موسما واحدا فقط مع يونايتد بعد انضمامه إليه من باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2016، مدد عقده لموسم إضافي.

إلا أن مشاركاته مع الفريق تراجعت بشكل كبير، أولا بسبب الإصابة وفترة التعافي منها، وأيضا بسبب تعاقد يونايتد في صيف 2017 مع البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون.

وشارك إبراهيموفيتش للمرة الأخيرة مع يونايتد في 26 ديسمبر الماضي ضد بيرنلي، 2-2، واستبدل مع انطلاق الشوط الثاني.