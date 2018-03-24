إنجلترا تتجاوز هولندا بهدف لينغارد

المصدر: أمستردام - د ب أ

واصل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم عروضه ونتائجه الرائعة تحت قيادة مدربه غاريث ساوثغيت وانتزع الفريق فوزا ثمينا 1 - صفر على مضيفه الهولندي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما يوم الجمعة بالعاصمة أمستردام ضمن استعدادات الفريقين لارتباطاتهما المقبلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل جيسي لينغارد الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 59 .

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب الإنجليزي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا فيما يسعى المنتخب الهولندي لإعادة بناء الفريق بعد فشله في التأهل للمونديال الروسي.