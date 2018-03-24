إيمري يرحل عن تدريب باريس سان جيرمان

قال مدافع باريس سان جيرمان توماس مونييه في تصريحات صحفية إن المدرب الاسباني أوناي إيمري لن يستمر في تدريب نادي العاصمة متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في الموسم المقبل.



ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية عن مونييه قوله في مؤتمر صحفي خلال وجوده مع منتخب بلاده بلجيكا: ستتغير أشياء كثيرة ومن بينها المدرب.



وخرج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا من دور 16 بعد هزيمته أمام ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في وقت سابق من مارس الجاري، وينتهي عقد إيمري الحالي مع سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري.