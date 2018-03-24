المنتخب الروسي يعاقب نجميه بعد حادثة "الملهى الليلي"

عاقب الاتحاد الروسي لكرة القدم اللاعبين رومان نيوشتاتر وكونستانتين راوتش نجمي المنتخب بسبب ارتيادهما أحد الملاهي الليلية في العاصمة موسكو عقب المباراة الودية للفريق أمام نظيره البرازيلي مساء الجمعة ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وأوضح الاتحاد الروسي للعبة أن هذا السلوك من اللاعبين يخرق القواعد الموضوعة للاعبي الفريق ويسيء إلى صورة المنتخب الروسي. وأشار الاتحاد يوم السبت إلى أن العقوبة تقتصر على الغرامة المالية لكنه لم يفصح عن قيمتها.



وذكرت وسائل الإعلام أن اللاعبين توجها إلى الملهى الليلي بوسط العاصمة الروسية عقب المباراة التي خسرها الفريق صفر -3 في إطار الاستعدادات للمونديال.



كما أشارت وسائل الإعلام إلى انتشار مقطع فيديو يظهر فيه اللاعبان خلال مغادرتهما الملهى الليلي . وقال اللاعبان في بيان أصدره الاتحاد الروسي للعبة: سنبذل قصارى جهدنا لعدم تكرار هذا الخطأ.