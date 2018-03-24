المنتخب السويدي يخسر أمام تشيلي بهدفين

فاز المنتخب التشيلي الأول لكرة القدم على مضيفه منتخب السويد 2 - 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.



وتقدم المنتخب التشيلي بهدف سجله أرتورو فيدال في الدقيقة 22 وتعادل المنتخب السويدي بهدف سجله أولا تويفونين في الدقيقة 23 قبل أن يسجل ماركوس بولادوس هدف الفوز للمنتخب التشيلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



ويلعب المنتخب السويدي مع رومانيا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية ثانية، فيما يلعب المنتخب التشيلي مع الدنمارك يوم الثلاثاء المقبل أيضا.



ويستعد المنتخب السويدي للمشاركة في نهائيا كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، حيث يلعب في المجموعة السادسة بجوار منتخبات كوريا الجنوبية وألمانيا والمكسيك، فيما فشل المنتخب التشيلي في التأهل للمونديال من قارة أمريكا الجنوبية للمونديال.