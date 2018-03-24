انسحاب جاك ويلشر من تشكيلة إنجلترا

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن جاك ويلشير سيغيب عن مباراة إنجلترا ضد إيطاليا الودية يوم الثلاثاء مع استمرار تعافيه من إصابة في الركبة.



وكتب الاتحاد الانجليزي بحسابه على تويتر: جاك ويلشير لن يشارك في مباراة ايطاليا وانسحب من التشكيلة، وغاب لاعب الوسط البالغ عمره 26 عاما، الذي استدعي للمرة الأولى إلى تشكيلة انجلترا منذ 2016، عن الفوز 1-0 على هولندا يوم الجمعة بسبب الإصابة ذاتها.



وسيستمر جو غوميز مدافع ليفربول، الذي غادر الملعب بعد أول عشر دقائق ضد هولندا بسبب إصابة في الكاحل، مع تشكيلة إنجلترا من أجل المزيد من التقييم لحالته.



وتفتتح انجلترا مشوارها في كأس العالم في روسيا بمواجهة تونس في المجموعة السابعة يوم 18 يونيو قبل أن تلعب ضد بنما وبلجيكا.