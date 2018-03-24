بغياب ميسي.. الأرجنتين تتغلب على إيطاليا

فاز المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم على نظيره الإيطالي 2 - صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل هدفي المنتخب الأرجنتيني إيفر بانيغا في الدقيقة 75 ومانويل لانزيني في الدقيقة 85. ويلعب المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية أخرى أمام إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي المنتخب الإيطالي مع إنجلترا في ذات اليوم أيضا.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، حيث يلعب في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

فيما فشل المنتخب الإيطالي في التأهل للمونديال بعد أن خسر في الملحق الأوروبي الفاصل أمام السويد.