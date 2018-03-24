ديفيد سيلفا يغادر معسكر إسبانيا لأسباب شخصية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم السبت أن ديفيد سيلفا مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي غادر معسكر المنتخب الإسباني "لأسباب شخصية".



وأوضح الاتحاد مغادرة اللاعب للمعسكر من خلال تغريدة مقتضبة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إبداء أي تفاصيل عن السبب.



ويأتي هذا بعد ساعات قليلة من مشاركة اللاعب في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل 1 - 1 بين المنتخبين الإسباني والألماني بمدينة دوسلدورف الألمانية مساء الجمعة في إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



ويغيب سيلفا بهذا عن المباراة الودية الثانية للفريق والتي يستضيف فيها المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانغو) بالعاصمة مدريد.



وخلال مباراة الجمعة ، لعب سيلفا 71 دقيقة وقدم أداء جيدا رغم عدم هز الشباك علما بأنه من العناصر الأساسية في خطط المدرب جولين لوبييتيجي المدير الفني الحالي للماتادور الإسباني.



ولدى عودته إلى مدريد فجر السبت ، حصل سيلفا على إذن من المدرب لوبيتيجي بمغادرة المعسكر ولم يتدرب مع باقي لاعبي الفريق.



كما غاب عن التدريبات الجماعية جيرارد بيكيه فيما اكتفى المدافع الآخر سيرخيو راموس بتدريبات الجيم. وكان راموس خاض مباراته الدولية رقم 150 مع الماتادور الإسباني كما ينتظر اللاعب مولوده الثالث.