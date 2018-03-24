مسؤول في الشرطة: تصرفات الجماهير الإنجليزية مروعة

وصف مسؤولون في الشرطة البريطانية تصرفات بعض الجماهير الإنجليزية بأنها "مروعة" عقب اعتقال 90 شخصا قبل وبعد مواجهة منتخب هولندا لكرة القدم في مباراة ودية يوم الجمعة في أمستردام.

وانتشرت لقطات فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المشجعين وهم يلقون زجاجات على الشرطة الهولندية والدراجات في القنوات المائية الشهيرة في أمستردام قبل المباراة التي أقيمت باستاد أمستردام أرينا.

وأطلقت بعض جماهير إنجلترا صيحات استهجان خلال النشيد الوطني الهولندي في تصرف وصفه غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي بأنه "غير مقبول".

وقال مارك روبرتس رئيس شرطة كرة القدم في المجلس الوطني لقادة الشرطة "تصرفات عدد كبير من جماهير إنجلترا كانت مروعة".

وأضاف: الحقيقة المحزنة أن سلوكيات الجماهير المخمورة تعزز الصورة السلبية النمطية لجماهير إنجلترا وستؤثر على التعامل معها عند انتقالهم خلف المنتخب الوطني في الخارج. وللأسف هذا يأتي في أعقاب اتجاه مثير للقلق تمت ملاحظته خلال المباريات الأخيرة.

وقال روبرتس إنه تم القبض على أكثر من 100 شخص خلال يومين، وهو العدد الأكبر من الجماهير الإنجليزية التي تعتقل بسبب مباراة واحدة منذ عدة سنوات.

وقال كيفن مايلز الرئيس التنفيذي لاتحاد جماهير منتخب إنجلترا: هذا سلوك ضد المجتمع ارتكبته أقلية من الجماهير الإنجليزية، وليس من مصلحة المشجعين العاديين أن يتسلل هذا السلوك المعادي للمجتمع إليهم وهذا سيؤثر حتما على كيفية استقبالنا عن طريق قوات الشرطة في البلاد الأخرى.