إيطاليا تحدد أواخر مايو موعداً للإعلان عن مدربها الجديد

سيعين المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي لكرة القدم في 20 مايو المقبل بحسب ما أعلنه المدافع الدولي السابق أليساندرو كوستاكورتا المكلف بهذا الملف.

وقال كوستاكورتا في مؤتمر صحافي: سنعلن اسم المدرب الجديد في 20 مايو المقبل، علماً أن لويجي دي بياجيو لا يزال بين المرشحين المحتملين للمنصب.

وأضاف: إذا كان لدينا الفرصة لتعيين شخص أفضل من دي بياجيو، وأنا لا أعتقد أن هناك العديد منهم، سنقوم بذلك.

وكلف مدافع ميلان السابق بالبحث عن خليفة لجيان بييرو فنتورا الذي أقيل من منصبه بعدما فشلت إيطاليا في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما نتيجة خسارتها الملحق الأوروبي أمام السويد.

وأدخل هذا الفشل المفاجئ كرة القدم الإيطالية في أزمة حادة، شملت عدم التمكن من انتخاب خلف لكارلو تافيكيو الذي استقال من رئاسة الاتحاد المحلي. وأدى ذلك إلى وضع الاتحاد تحت وصاية اللجنة الأولمبية المحلية، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة شؤونه تتألف من روبرتو فابريتشيني كمفوض عام على الاتحاد، يعاونه الخبير القانوني أنجيلو كلاريتسيا والمدافع السابق كوستاكورتا الذي أوكلت إليه مهمة البحث عن المدرب.

ويتولى دي بياجيو، مدرب إيطاليا تحت 21 عاما، حاليا مهام تدريب المنتخب الأول بشكل موقت، وخاض مباراته الأولى الجمعة على رأس إدارته الفنية أمام الأرجنتين على ملعب الاتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن بين الأسماء التي وردت في كثير من الأحيان للإشراف على المنتخب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي حاليا وروبرتو مانشيني مدرب زينيت سان بطرسبرغ الروسي وكلاوديو رانييري مدرب نانت الفرنسي وكارلو أنشيلوتي المقال من تدريب بايرن ميونخ الألماني مطلع أكتوبر الماضي.

وتابع كوستاكورتا: ليس من السهل إيجاد شخص قادر على القيام بهذه المهمة على أكمل وجه ويجب علينا أن نرى ما يمكننا القيام به لبناء منتخب قادر على التأهل لنهائيات كأس الامم الأوروبية 2020.

وأوضح: أعتقد أنه من المهم جدا التفكير في اللاعبين الموجودين لدينا، لأنني أشك في أن البرتغالي جوزيه مورينيو أو الإسباني بيب غوارديولا كان يمكنه فعل شيء أفضل ضد الأرجنتين.

وتلتقي إيطاليا مع إنجلترا الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في لندن، على أن تخوض مباراتين وديتين في يونيو المقبل ضد فرنسا وهولندا.