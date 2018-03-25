توخيل يرفض بايرن.. ويختار تدريب أرسنال

ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا يوم الأحد أن توماس توخيل المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند لن يتولى منصب المدير الفني لنادي بايرن ميونخ متصدر البوندسليغا، بعدما وقع عقدا مع فريق أرسنال الإنجليزي.



وأشارت وسائل الإعلام إلى أن توخيل لن يتولى تدريب بايرن على الأقل هذا الصيف، بسبب اقترابه من تدريب نادٍ كبير خارج ألمانيا، قبل أن تذكر تقارير أخرى أن هذا النادي ليس إلا أرسنال الإنجليزي.



وأوضحت صحيفتا "بيلد أم سونتاغ" و"سود دويتشه تسيتونغ" أن توخيل تجاهل رغبة النادي البافاري، بعدما أخبره بأنه لن يكون متاحا خلال الفترة المقبلة بسبب ارتباطه بناد آخر.



ووفقا لمجلة كيكر الألمانية فإن توخيل (44 عاماً) وقع عقدا مع أرسنال لتدريب الفريق خلفا للفرنسي أرسين فينغر الذي يتولى تدريب النادي الإنجليزي منذ عام 1996.



ويمتد عقد فينغر مع أرسنال حتى 2019 لكنه أصبح هدفا واضحا لنيران وسائل الإعلام بسبب النتائج المحبطة للفريق هذا الموسم.



وعاد يوب هاينكس من الاعتزال ليتولى تدريب بايرن ميونخ للمرة الرابعة في أكتوبر الماضي عقب إقالة كارلو أنشيلوتي، وقد أعاد الفريق سريعا إلى المسار الصحيح من خلال طفرة في النتائج، لكنه كرر أكثر من مرة أنه لن يستمر في التدريب بعد نهاية الموسم الجاري.



وفي ظل منافسة بايرن ميونخ على الألقاب الثلاثة من جديد في الموسم الحالي، حاول مسؤولو بايرن إقناع هاينكس بالاستمرار في تدريب الفريق، ولكن المدرب المخضرم حول الأنظار إلى توخيل المدرب السابق لبوروسيا دورتموند.



وقال هاينكس في تصريحات لمجلة شبورت بيلد يوم الأربعاء: دورتموند قدم كرة قدم رائعة وقدرات فنية عالية تحت قيادة توخيل. فقد استعرض الفريق استفادته من كل الأدوات الحديثة التي باتت جزءا من كرة القدم اليوم. توخيل قاد الفريق للوصافة في الدوري ولقب كأس ألمانيا، وتقديم كرة قدم جذابة، وأعتقد أن توخيل يتمتع بالكفاءة لتدريب بايرن.



ولم يرتبط توخيل بأي منصب منذ رحيله عن تدريب بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي، عقب دخوله في خلافات مع إدارة النادي.

ورشحت وسائل إعلام توخيل وجوليان ناغلسمان، المدير الفني لهوفنهايم، لتولي مسؤولية بايرن ميونخ كما رشح البعض يواخيم لوف المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني.



وضمت قائمة المرشحين لتدريب بايرن أيضا رافل هازنهاتل مدرب لايبزغ ونيكو كوفاك مدرب اينتراخت فرانكفورت.