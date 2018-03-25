ديشامب: خسارتنا من كولومبيا جرس إنذار

قال ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا إن الهزيمة 3-2 في المباراة الودية أمام كولومبيا يوم الجمعة تمثل جرس إنذار في الوقت المناسب للفريق قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا.

وبدت فرنسا مسيطرة على زمام المباراة وتقدمت 2 - صفر في أول 26 دقيقة في استادها الوطني لكنها تعثرت تماما بعد ذلك ليدخل مرماها ثلاثة أهداف متتالية.

وأوضح ديشامب أنه شرح هذا الأمر للاعبين خلال حديثه معهم بعد المباراة.

وأضاف المدرب في تصريحات تلفزيونية يوم الأحد: أحسست أن اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب على هذا المستوى العالي من اللعب، قلت لهم ما كان يتوجب علي أن أقوله. تحدثت معهم عن الأمور التي لم تعجبني. اللاعبون يهتمون بما أقوله لهم لكن في بعض الأحيان تحدث بعض العثرات كالتي حدثت في مباراة كولومبيا، أرى أن هذه الهزيمة هي بمثابة جرس إنذار بالنسبة لنا.

وأمام فرنسا فرصة للتعافي من آثار الهزيمة حين تحل ضيفة على روسيا مستضيفة كأس العالم في ودية أخرى الثلاثاء يوم المقبل في سان بطرسبرج.

وربما يغيب المدافع لوكاس ديني عن صفوف فرنسا بعد أن أصيب في مواجهة يوم الجمعة أمام كولومبيا. وفي ظل معاناتهم من إصابات خفيفة شارك لاعبا الوسط كورنتين توليسو وبول بوغبا والمهاجم أنتوني مارسيال في تدريبات الفريق الفرنسي يوم السبت.