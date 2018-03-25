رايولا: غوارديولا مدرب رائع.. لكنه رجل منافق وجبان

وصف الهولندي مينو رايولا وكيل الأعمال الشهير والمثير للجدل، بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بـ"المدرب الرائع" ولكن في الوقت ذاته هو رجل منافق وجبان، بحسب ما قاله.

وقال رايولا في مقابلة مع مجلة "كوت" الهولندية: بيب غوارديولا مدرب رائع لكنه على الصعيد الشخصي هو صفر ولا يساوي شيئاً.. سيبرهن أنه مدير فني عظيم إذا فاز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي لكني سأكره حدوث ذلك.

ولا يتمتع الاثنان بعلاقة جيدة منذ عام 2010 عندما نقل رايولا السويدي إبراهيموفيتش إلى برشلونة، لكن الأخير اختلف مع المدرب الإسباني واتخذ الأخير قراراً بإبعاد المهاجم الشهير إلى ميلان الإيطالي.



وواصل: إنه ككاهن تقليدي يطلب من الناس فعل ما يقوله ويأمرهم به، فعندما حضر زلاتان إلى برشلونة قال له غوارديولا بأن يحضر إلى مكتبه إذا كان لديه أي مشاكل أو شكاوى، لكنه تجاهله ولم يشركه في المباريات، لقد كان يرفض إلقاء التحية عليه !.

واتخذ بيب غوارديولا قراراً بإبعاد البرازيلي ماكسويل، موكل رايولا الآخر في برشلونة، عن نهائي دوري أبطال أوروبا 2011 أمام مانشستر يونايتد، وهو ما أغضب مينو أكثر من حادثة إبراهيموفيتش.

وواصل: ماكسويل فتى جيد ورائع، لكن غوارديولا لم يحترمه، وحينها طلبت من زلاتان أن يوقف سيارته من نوع "فيراري" في موقف بيب بمقر النادي.

ويرى رايولا أن غوارديولا حرم موكله زلاتان إبراهيموفيتش من الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا وهو اللقب الذي لم يستطع النجم السويدي الفوز به حتى الآن.

وقال: عندما استبعد غوارديولا موكلي ماكسويل من نهائي دوري أبطال أوروبا 2011 أمام مانشستر يونايتد تذكرت ما فعله بإبراهيموفيتش، واشتعل غضبي وعندما واجهته داخل ممرات ملعب ويمبلي كدت أن أضربه لكن أدريانو غالياني رئيس ميلان السابق أوقفني من لكم المدرب الإسباني.