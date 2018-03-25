ساني: فضيحة "بيلو هوريزونتي" ستطارد البرازيليين

يرى لاعب وسط المنتخب الألماني ليروي ساني أن "كرة القدم هي أمر روحاني" بالنسبة للبرازيليين، وبالتالي يتفهم مشاعرهم حتى الآن حيال الهزيمة التاريخية التي تلقوها على أرضهم أمام الألمان بنتيجة 1-7، في نصف نهائي مونديال 2014.

ويأتي تصريح لاعب مانشستر سيتي قبل يومين من المباراة الودية التي تجمع ألمانيا بغريمتها البرازيل الثلاثاء في برلين ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وستكون هذه المباراة أول موعد بين الطرفين منذ تلك الأمسية التاريخية في بيلو هوريزونتي.

وقال ساني: البرازيل لا تعتمد على نيمار بالقدر الذي كانت عليه عام 2014، إنهم في موقع أفضل ويملكون عددا من النجوم الجدد، لكن مشاركة نيمار من عدمها ما زالت تحدث فارقا كبيرا.

وواصل: هم منتخب رائع يتمتع بمزيج جيد من اللاعبين المخضرمين والشبان، وأقوياء على الصعيد الفني لكنهم يملكون أيضا لاعبين صلبين في الدفاع، ولا يمكن الاستخفاف بهم لأنهم بوضوح من بين المرشحين للفوز بكأس العالم.

وقدم المنتخب البرازيلي اداء مقنعا الجمعة في المباراة الودية ضد روسيا في موسكو حيث فاز لاعبو المدرب تيتي بثلاثية نظيفة سجلها ميراندا وباولينيو وفيليبي كوتينيو في غضون 13 دقيقة، بينما تعادلت ألمانيا مع ضيفتها إسبانيا 1-1 في دوسلدورف.