كورتوا يغيب عن مواجهة الأخضر للإصابة

قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يوم الأحد إن تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي انسحب من تشكيلة المنتخب الوطني التي ستواجه السعودية وديا يوم الثلاثاء بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وشارك كورتوا، 25 عاما، في خسارة تشيلسي 3 - صفر أمام برشلونة في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكنه غاب عن الفوز على ليستر سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي الأسبوع الماضي، وقال المدرب أنتونيو كونتي إن الحارس يعاني من إصابة في العضلات.

واستدعي كورتوا إلى منتخب بلجيكا رغم الإصابة لكنه فشل في التعافي في الوقت المناسب.

وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في حسابه على تويتر: لم يتعاف تيبو كورتوا من إصابته في عضلات الفخذ الخلفية وترك المجموعة.

وأضاف الاتحاد البلجيكي أن روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب الوطني لم يقرر بعد من سيحل محل كورتوا في المباراة الودية لكن من المرجح أن يبدأ سيمون مينيوليه حارس ليفربول اللقاء.

وستكون مشاركة الحارس البلجيكي محل شك في مباراة تشيلسي المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام هوتسبير في أول أبريل مع سعي الفريقين لإنهاء الموسم في المربع الذهبي.