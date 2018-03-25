ميسي يتجاوز الإصابة.. ويستعد لمواجهة إسبانيا

عاد ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني يوم الأحد لتدريبات منتخب بلاده بعد تجاوزه الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرا، وحرمته من المشاركة في المباراة الودية أمام إيطاليا يوم الجمعة.



وتزايدت فرص ميسي في المشاركة في المباراة الودية التالية أمام إسبانيا يوم الثلاثاء بعد مشاركته في تدريبات الفريق تحت قيادة المدرب خورخي سامباولي.



ورغم غياب ميسي عن مباراة إيطاليا لكن المنتخب الأرجنتيني قدم أداء طيبا وظهر جيوفاني لو سيلسو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي شارك بدلا من ميسي بمستوى جيد.



ويلعب المنتخب الأرجنتيني في مونديال روسيا ضمن المجموعة الرابعة بجوار آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.