هيرنانديز أتليتكو يختار تمثيل منتخب فرنسا

أكد المدافع لوكاس هيرنانديز الذي استدعي للمرة الأولى إلى المنتخب الفرنسي، إنه اختار نهائيا الدفاع عن ألوان "الديوك"، بعدما كان مترددا في السابق في التفضيل بين مسقط رأسه، وإسبانيا التي ترعرع ولعب فيها كرة القدم.

وعلى رغم مشاركته في مباراة يوم الجمعة الودية التي خسرتها فرنسا على أرضها أمام كولومبيا 2 - 3، ما زال في إمكان مدافع أتليتكو مدريد أن يدافع عن ألوان إسبانيا كونه لم يشارك مع "الديوك" في مسابقة رسمية حتى الآن.

لكن هرنانديز الذي ولد في مارسيليا قبل 22 عاما ودافع عن ألوان فرنسا في مختلف الفئات العمرية، أكد يوم الأحد وقال: قراري اتخذ منذ فترة طويلة. أنا فخور بارتدائي هذا القميص، وطالما أنا على أرض الملعب، سأفعل كل ما باستطاعتي للدفاع عن هذا القميص حتى الموت.

وتطرق هيرنانديز إلى تردده في الاختيار بين فرنسا وإسبانيا، مبررا ذلك بالقول: أنا لاعب طموح جدا. عندما تكون بعيدا عن فرنسا ولا تردك أي أخبار من المنتخب الأول، فتراودك العديد من الأفكار. لكن عندما يتصل بك المدرب، ليقول لك بأنه يعتمد عليك، فحينها لم أفكر بالأمر طويلا، جاوبت سريعا بالإيجاب.

وخلال مقابلة له مع التلفزيون الرسمي الإسباني "تي في إي"، أجاب هيرنانديز على سؤال يتعلق بتقدمه بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية، قائلا بأنه يعتبر نفسه إسبانيا "كأي إسباني آخر".

وأقر هيرنانديز أن ما صدر عنه قد "يظهر بشكل سيء"، مضيفا "الفرنسيون لا يعرفونني كالإسبان. أنا في الثانية والعشرين من عمري، أعيش في إسبانيا منذ 18 عاما. عندما أقول أن إسبانيا أعطتني كل شيء، كان على المستويين الشخصي أو كرة القدم، فهذه هي الحقيقة".

وواصل: درست هناك، كل مسيرتي كلاعب كرة قدم. أتحدث الإسبانية أفضل من الفرنسية، هذا صحيح أيضا، بإمكانكم ملاحظة ذلك من لهجتي، مؤكدا "إسبانيا أعطتني كل شيء لكن فرنسا هي بلدي، بلد مسقط رأسي، وأفخر بأني فرنسي، كما عائلتي الفرنسية بأكملها".