أرسنال يمدد عقد لاعبه المصري محمد النني

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين، تجديد عقد لاعب وسطه المصري الدولي محمد النني لفترة طويلة.

ولم يكشف أرسنال عن مدة العقد الجديد للنني البالغ من العمر 25 عاما.

وانضم النني إلى أرسنال في موسم 2015-2016 قادما من بازل السويسري مقابل 6ر3 مليون جنيه استرليني.

وشارك النني في 66 مباراة مع أرسنال وسجل هدفين وصنع خمسة أهداف، كما ساهم في فوز الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2017 وكأس الدرع الخيرية مطلع الموسم الحالي.

كما ساهم النني في بلوغ مصر مونديال روسيا 2018، بعد غياب 28 عاما عن كأس العالم.