أوروغواي تهزم ويلز وتتوج بكأس الصين الدولية

توج منتخب أوروغواي بلقب بطولة كأس الصين الدولية الودية بعد تغلبه على منتخب ويلز 1 - صفر يوم الاثنين في المباراة النهائية بالبطولة.



ويدين منتخب أوروغواي بالفضل في هذا الفوز للاعبه إدينسون كافاني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49. وكان منتخب أوروغواي فاز على منتخب التشيك 2 - صفر فيما فاز منتخب ويلز على الصين 6 - صفر.



ويستعد منتخب أوروغواي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجوار منتخبات روسيا ومصر والسعودية.