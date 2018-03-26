أومتيتي يثير الذعر في برشلونة.. ومانشستر يترقب

اصطدم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بمشكلة غير متوقعة تتمثل في إمكانية رحيل مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي يبدو غير مستعد حتى الآن لتمديد تعاقده مع النادي الكتالوني.



وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن اللاعب الفرنسي يتطلع إلى الدخول إلى الفئة الثانية لرواتب اللاعبين ليصبح دخله مساويا للنجمين أندريس إنييستا ولويس سواريز، وهو الأمر الذي تراه إدارة برشلونة غير مقبول ولا يمكن الموافقة عليه.



وفجر أومتيتي مفاجأة كبيرة خلال حديثه مع أحد البرامج التليفزيونية الفرنسية مؤخرا عندما التزم الصمت حيال سؤال عن مسألة تجديد تعاقده مع برشلونة واحتمالية رحيله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وأثار أومتيتي خلال الفترة الأخيرة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه، خاصة وأن عقده مع برشلونة الذي يمتد حتى 2021 يتضمن شرطا جزائيا هزيلا يبلغ 60 مليون يورو فقط.



وأصبح قطبا مدينة مانشستر الإنجليزية (مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي) مؤخرا أكثر المهتمين بضم أومتيتي، حيث كشفت بعض من وسائل الإعلام الإسبانية أن مانشستر يونايتد عرض على اللاعب الفرنسي أجرا سنويا يبلغ تسعة ملايين يورو.