بوروسيا دورتموند يمدد تعاقده مع زورك حتى 2021

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم تمديد تعاقده مع مايكل زورك المدير الرياضي لمدة عامين حتى 2021، بعدما كان عقده السابق ينتهي في صيف 2019.



وقضى زورك مسيرته بأكملها في الملاعب بالنادي، وفاز بلقب الدوري الألماني مرتين، كما فاز مرة واحدة بلقب كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس الإنتركونتيننتال (النسخة القديمة من مونديال الأندية) في 1997.



وانتقل زورك (55 عاماً) للإدارة عقب انهاء مسيرته في الملاعب، وفاز معه بثلاثة ألقاب للدوري الألماني ولقبين لكأس ألمانيا. وينتهي تعاقده الأصلي مع الفريق في 2019.



وقال هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لدورتموند : النجاح الرياضي في العشر سنوات الأخيرة مرتبط بشدة بإسم مايكل زورك. مايكل زورك يضرب مثلا في المقدرة والإخلاص والهوية. أتطلع للغاية لمواصلة تعاوننا.



وتحدث زورك عن أوقات صعبة في النادي في العام ونصف الماضيين ولكن أكد : إنها مسؤوليتنا المشتركة أن نوجه بوروسيا دورتموند للهدوء، أن نجعل الفريق يستمر في المستويات العليا وأن ننقل النادي ليصبح جزء أساسيا في دوري أبطال أوروبا.