داني ألفيش: ذكرى "السباعية" لن تسيطر علينا أمام ألمانيا

أعرب داني ألفيش نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي لكرة القدم عن ثقته بأن الرهبة من الماضي لن تسيطر على فريقه عندما يحل ضيفا على نظيره الألماني يوم الثلاثاء وديا في العاصمة برلين.



وقال ألفيش ، في المؤامر الصحفي لفريقه اليوم الاثنين في برلين قبل المباراة: لا يمكنك تغيير الماضي وإنما يمكن هذا في الحاضر. في إشارة إلى الهزيمة القاسية 1-7 التي مني بها الفريق أمام نظيره في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.



وأوضح : سنحاول تغيير الحاضر... لدينا ذكريات جيدة أيضا في مواجهات أخرى مع المانشافت. في إشارة لنهائي كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان عندما فاز منتخب السامبا على المانشافت 2 - صفر.