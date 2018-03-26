رومينيغه: بايرن لن يبيع ليفاندوفسكي

قال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن ناديه ليس مستعدا لبيع روبرت ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية وسط مزاعم باهتمام ناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد بضم اللاعب.



وقال رومينيغه لمجلة "كيكر سبورت" يوم الاثنين إن المهاجم البولندي جزء مهم للفريق. وربما يكون أفضل مهاجم في أوروبا.



وانضم ليفاندوفسكي (29 عاماً) لبايرن ميونخ في 2014 قادما من بوروسيا دورتموند ومازال عقده مستمرا مع الفريق حتى 2021. وسجل ليفاندوفسكي 100 هدفا في 121 مباراة في الدوري الألماني مع ميونخ، كما انه يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفا.



وأفادت تقارير أن مسؤولي بايرن ميونخ قرروا الأسبوع الماضي أن المهاجم ليس للبيع.



وقال رومينيغه إن الموقف متشابه لعام 2008 عندما رفض بايرن ميونخ السماح لريبيري بالانتقال لتشيلسي رغم وجود عرض ضخم بأكثر من 80 مليون يورو (98 مليون دولار) من النادي الإنجليزي.



وقال : من هذا اليوم وفيما بعده تعلم عالم كرة القدم أنه لا يوجد أحد يمكنه شراء لاعبا في بايرن ميونخ يريده النادي.



وقال رومينيغه إن بايرن ميونخ سيبدأ التحدث مع ريبيري وآرين روبين حول إمكانية تمديد تعاقدهما، كما نفى اهتمام بايرن ميونخ بضم البرازيلي مالكوم لاعب فريق بوردو الفرنسي.