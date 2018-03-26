سامباولي يؤكد: ميسي جاهز لمواجهة إسبانيا

أكد مدرب منتخب الأرجنتين خورخي سامباولي بأن قائد الفريق ليونيل ميسي تدرب بشكل طبيعي الاثنين، وسيكون جاهزا لمواجهة اسبانيا في المباراة الودية بين الفريقين في مدريد الثلاثاء.

وقال سامباولي في مؤتمر صحافي عشية المباراة: "تدرب بشكل طبيعي مع المجموعة وبالتالي فهو جاهز للعب" في المباراة المقررة على ملعب متروبوليتانو الخاص بنادي اتلتيكو مدريد.

وأكد سامباولي بأن لا مخاطرة بشأن مشاركة ميسي بعد اربعة ايام من غيابه عن المباراة التجريبية الاولى ضد ايطاليا بسبب الام في الفخذ وقال في هذا الصدد: "لو كان هناك اي مخاطرة، لكان قال لي ذلك. عشية المباراة ضد ايطاليا، اشار الى انه ليس في صحة جيدة للعب. لكن الان، فهو خضع للتجربة بالامس ثم اليوم وهو في صحة جيدة ولا اعتقد بان اي شيء يعيقه من المشاركة في مباراة الغد".

في المقابل، سيفتقد المدرب الأرجنتيني جهود جناحه انخل دي ماريا الذي اصيب الجمعة في فخذه الايمن والمهاجم سيرخيو اغويرو الذي يتعافى من اصابة في ركبته.

وكانت المواجهة الأخيرة بين المنتخبين اسفرت عن فوز ساحق للارجنتين 4-1 في بوينس ايرس عام 2010 بينها هدف لميسي.