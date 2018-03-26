فينغر يشتكي من "التمييز" ضد كبار السن

يقول أرسين فينغر مدرب أرسنال إنه على استعداد لتقبل تبعات نتائج فريقه الضعيفة لكنه يعتقد أن تزايد التكهنات المتعلقة بمستقبله على رأس الجهاز الفني للنادي اللندني المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم سببها التمييز الذي يتعرض له المدربون الأكبر سنا.



ويقول فينغر(68 عاماً) إن تزايد الأصوات المطالبة بإقالته في السنوات الأخيرة يرجع إلى التمييز ضد المدربين الأكبر سنا في البطولة رغم أنه سيكمل موسمه 14 على التوالي دون الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز.



وقال المدرب الفرنسي: أنت تركز على تقديم أداء جيد للنادي وتتجاهل كل ما عدا ذلك.. على العموم فإنه كلما تقدمت في العمر كلما تعرضت لبعض التمييز بسبب كبر السن.



ومنذ توليه مهمة تدريب أرسنال في 1996 قاد فينغر النادي للفوز بلقب الدوري المحلي ثلاث مرات وبكأس الاتحاد سبع مرات لكنه فشل في تحقيق أي نجاح على المستوى الأوروبي.



وأشار فينغر إلى أن إنهاء الموسم بالفوز بالدوري الأوروبي ومن ثم التأهل لدوري الأبطال لن يغير رأيه فيما يتعلق بما منحه للنادي طوال سنوات عديدة.



وأضاف فينغر: ببساطة أنا أعتقد أنه مع مرور الوقت.. فإن ما فعلته للنادي سيبقى واضحا بغض النظر عن آخر نتيجة أو آخر مباراة أو حجم الإشادة التي تلقيتها.