أياكس يمدد عقوبة إيقاف أمين يونس

مدد أياكس أمستردام عقوبة إيقاف الجناح الألماني أمين يونس حتى نهاية الموسم، بعدما أوقف قبلقبل أسبوعين بعد رفضه المشاركة كبديل خلال الدقائق الأخيرة من المباراة أمام هيرنفين بالدوري الهولندي.



وتدرب يونس مع الفريق الرديف في أياكس منذ ذلك الحين، وسيبقى على نفس الحال خلال الأسابيع المقبلة بعد مقابلة جمعته بالمدرب إيريك تين هاغ ومدير النادي مارك أوفرمارس، علما بأن عقد اللاعب الألماني ينتهي الصيف المقبل.



وقال تين هاج : لدينا ست مباريات متبقية، أريد فقط اللاعبين الذين يلعبون بحماس كامل، الكثير من الأشياء حدثت خلال الموسم مع وحول أمين، هذا بالتأكيد عنصر فاعل، لكنه لم يمنحنا الشعور بأنه يعطي كامل تركيزه مع أياكس.



وربطت تقارير صحفية بين يونس ونابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه قرر البقاء في أمستردام لأسباب شخصية، لكنه لم يشارك من البداية منذ ذلك الحين، ولم يتضح بعد ما إذا كان سينتقل لنابولي بعد نهاية عقده مع أياكس.



وساهم يونس في فوز المنتخب الألماني بلقب كأس القارات العام الماضي، لكن من غير المتوقع أن يشارك في مونديال روسيا، حيث لم يتم استدعاؤه خلال المباراتين الوديتين أمام إسبانيا والبرازيل.