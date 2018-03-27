الاتحاد الأوروبي يسمح للاعبين بتمثيل فريقين في بطولاته

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه سيسمح للاعبين المنتقلين من فريق إلى آخر خلال الموسم بتمثيل الناديين في دوري أبطال أوروبا وفقا للوائح الجديدة.

وقال الاتحاد القاري في بيان إنه سيسمح لكل فريق باستخدام تغيير رابع خلال الوقت الإضافي في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في الموسم المقبل وهو ما يعني أن اللاعب الذي يشارك مع فريق في دور المجموعات وينتقل إلى فريق آخر في يناير فإنه سيمثل فريقه الجديد في الأدوار الإقصائية. وينطبق الأمر ذاته على الدوري الأوروبي.

ووفقا للوائح الحالية فإن النادي الذي يبلغ الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي يستطيع إضافة ثلاثة لاعبين إلى تشكيلته.

ويمكن انضمام لاعب شارك مع فريق آخر في دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكن لا يمكن أن يكون هذا النادي قد شارك في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتسببت هذه اللوائح في منع برشلونة من إشراك فيليبي كوتينيو في دوري الأبطال هذا الموسم بعدما خاض دور المجموعات مع ليفربول.

وتمكن أليكسيس سانشيز من اللعب مع مانشستر يونايتد في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال هذا الموسم بعدما انضم من أرسنال الذي يشارك فقط في الدوري الأوروبي.

وتنص اللوائح الجديدة على أنه يحق لكل فريق قيد ثلاثة لاعبين دون أي قيود.

وقال الاتحاد الأوروبي إن اللوائح الجديدة ستتماشى مع بطولات الدوري المحلية حيث لا توجد أي قيود على قيد اللاعبين المنتقلين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه وافق على السماح بالتغيير الرابع بعدما حصل هذا الأمر على الضوء الأخضر من المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن قوانين اللعبة خلال الشهر الجاري.

وتابع الاتحاد أنه سيكون بوسع كل فريق اختيار 23 لاعبا، بدلا من 18 لاعبا، في تشكيلته بنهائي دوري الأبطال أو نهائي الدوري الأوروبي أو خلال كأس السوبر الأوروبية.