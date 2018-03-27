الدنمارك تتعادل سلبيا مع تشيلي

سقط المنتخب الدنماركي لكرة القدم في فخ التعادل السلبي مع ضيفه التشيلي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد "ألبورج بارك" ضمن استعدادات المنتخب الدنماركي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وخاض المنتخب الدنمارك هذه المباراة كتجربة جيدة استعدادا لمباراته مع منتخب بيرو ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالدور الأول للمونديال والتي تضم معهما منتخبي فرنسا وأستراليا.

وفشل منتخب تشيلي في بلوغ نهائيات كأس العالم لكنه يخوض المباراة ضمن محاولاته لاستعادة الاتزان بعد الإخفاق في التصفيات إضافة لاستعداداته المبكرة للدفاع عن لقبه القاري في النسخة الجديدة من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) والتي تستضيفها البرازيل منتصف العام المقبل.