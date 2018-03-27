اليابان تخسر مواجهة أوكرانيا بثنائية

برهنت اليابان على أنها أمام مهمة ثقيلة في بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا، بعدما خسرت 2-1 أمام أوكرانيا في لقاء ودي يوم الثلاثاء.

وتوغل أولكسندر كارافاييف داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف الفوز لأوكرانيا، التي فشلت في بلوغ النهائيات في روسيا، في الدقيقة 69 بعد انطلاقة قادها يفجين كونوبليانكا من جهة اليسار.



وتقدمت أوكرانيا في الدقيقة 21 بعد تسديدة من ياروسلاف راكيتسكي غيرت اتجاهها نحو المرمى لكن اليابان تعادلت قبل انتهاء الشوط الأول من ضربة رأس عبر تومواكي ماكينو بعد ركلة حرة.



واستغلت اليابان استاد ستاندر لييج في بلجيكا لخوض مباراتين استعدادا لكأس العالم وتعادلت عليه 1-1 في اللحظات الأخيرة أمام مالي يوم الجمعة الماضي.



وستلعب اليابان ضد كولومبيا في أول مباراة لها بكأس العالم يوم 19 يونيو ثم تلتقي مع السنغال وبولندا ضمن المجموعة الثامنة.