اليونان تلحق بمصر الهزيمة الثانية قبل المونديال

المصدر: زيوريخ - د ب أ

تلقى المنتخب المصري هزيمته الثانية خلال معسكره في سويسرا استعدادا لكأس العالم، وسقط أمام نظيره اليوناني صفر-1 الثلاثاء، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما في زيوريخ.

ويدين الفريق اليوناني بالفضل في هذا الفوز للاعبه نيكولاوس كاريليس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29.

والتقى الفريقان 16 مرة من قبل حيث فازت مصر ست مرات كما فازت اليونان ست مرات وتعادلا أربع مرات.

وخلال المواجهات السابقة سجل المنتخب المصري 26 هدفا مقابل 27 هدفا للمنتخب اليوناني.

وجاءت مباراة بعد أربعة أيام من خسارة المنتخب المصري أمام نظيره البرتغالي 1-2 ضمن معسكره السويسري كما خسرت اليونان أمام سويسرا بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في كأس العالم حيث يلعب في المجموعة الأولى مع السعودية وأوروجواي والدولة المضيفة روسيا.