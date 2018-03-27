كابيلو يترك تدريب جيانغسو الصيني

رحل الإيطالي فابيو كابيلو عن تدريب نادي جيانغسو سونينغ الصيني بالتراضي بين الطرفين بعد 9 أشهر من توليه المنصب وتحديداً في يونيو من العام الماضي.



وقاد كابيلو (71 عاماً) فريق جيانجسو لاحتلال المركز الثاني عشر في الموسم الماضي من الدوري الصيني. وسبق لفابيو التأكيد في وقت سابق أنه لا يخطط للبقاء مع جيانغسو بعد نهاية عقده في 2018، لكن رحيله جاء قبل الوقت المتوقع بعدما حصد جيانغسو ثلاث نقاط فقط من أول ثلاث مباريات في الموسم الحالي ليحتل المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.



وجاءت الهزيمة أمام شونجكينغ دانغداي 1 -4 لتضع المسمار الأخير في نعش كابيلو، وتحدثت تقارير صحفية عن رغبة اتحاد الكرة الإيطالي في تعيينه مدربا للمنتخب الأول الذي فشل في بلوغ كأس العالم.