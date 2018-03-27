لوف: لا أفكر في تدريب بايرن ميونخ

أكد يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم أنه لا يفكر في تولي تدريب فريق بايرن ميونخ في الموسم المقبل خلفاً للمدرب الحالي يوب هاينكس.



ويبحث النادي صاحب الرقم القياسي من البطولات في ألمانيا لا عن مدير فني يتولى تدريب النادي اعتبارا من الصيف المقبل، بعدما رفض توماس توخل المدير الفني السابق لنادي دورتموند مؤخرا عرضا لتدريب النادي البافاري.



وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) قال لوف : بطبيعة الحال قرأت أن توخل رفض العرض، و لا أعرف الأسباب كما لا أعرف أي خطط لدى البافاريين.



وأضاف المدير الفني لمنتخب المانشافت: بالنسبة لي ليس هذا موضوعا (مطروحا) على الإطلاق، وبالنسبة لي فإن مونديال كأس العالم هو محط الاهتمام وأتمنى أن يستمر معنا حتى منتصف يوليو المقبل، ومن هذا المنطلق فإن لدي اهتمامات أخرى غير تلك التي ربما تكون لدى النادي البافاري.



يذكر أن المدير الفني للبايرن، يوب هاينكس، كان قد عاد من الاعتزال ليتولى تدريب الفريق البافاري ، للمرة الرابعة ، في أكتوبر الماضي عقب إقالة كارلو أنشيلوتي ، وقد أعاد الفريق سريعا إلى المسار الصحيح من خلال طفرة في النتائج ، لكنه كرر أكثر من مرة أنه لن يستمر في التدريب بعد نهاية الموسم الجاري.