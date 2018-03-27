ملعب "سان سييرو" يستعد لاستقبال حفلات الزفاف

يستضيف ملعب سان سييرو بمدينة ميلانو الإيطالية، حفلات الزفاف خلال الفترة المقبلة، حيث سيتمكن الأشخاص المقبلين على الزواج قريبا من الاحتفال بزفافهم في الملعب تحت شعار فريق ميلان أو انتر.

وتعتبر إقامة حفلات الزفاف في الساحات الرياضية أمرا شائعا إلى حد ما في بريطانيا والولايات المتحدة، إلا أنها ظاهرة جديدة على كرة القدم الإيطالية.

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى إن بوابات الملعب الذي يقع في مدينة ميلانو ستفتح أبوابها لاستضافة حفلات الزفاف في سبتمبر المقبل.

وسيكون هناك ثلاثة خيارات للمفاضلة فيما بينها، سواء بحجز 80 مقعدا للضيوف أو 400 أو حتى 1000 مقعد مع عرض مباراة في الخلفية.

ولكن القوانين الإيطالية تنص على أن مراسم الزواج نفسها لابد أن تجرى في الكنائس، وأن الأشخاص المقبلين على الزواج لا يمكنهم عقد قرانهم في الملعب.