ميسي يغيب عن منتخب بلاده في مباراة إسبانيا

أكد مصدر في المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم يوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ليونيل ميسي سيغيب عن مباراة منتخب بلاده الودية أمام إسبانيا لعدم اكتمال لياقته.

وغاب ميسي عن الأرجنتين في المباراة الودية أمام إيطاليا يوم الجمعة الماضي بسبب مشكلات بدنية.

ورغم خوض ميسي المرانين الأخيرين للأرجنتين يومي الأحد والاثنين حتى نهايتهما بدون مشاكل، لم تتوقف الآلام التي يعاني منها في الفخذ الأيمن.

ويتعامل الجهاز الفني للأرجنتين بحذر شديد مع ميسي الذي يرتبط بمباريات مهمة مع فريقه برشلونة الإسباني، لذا تقرر عدم الدفع به في المباراة.