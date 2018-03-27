نوير يتدرب مع بايرن للمرة الأولى منذ 6 أشهر

بدأ حارس المرمى الألماني مانويل نيوير يوم الثلاثاء تدريبات الركض في الملعب لتكون المرة الأولى التي يمارس فيها اللاعب أي تدريبات منذ إصابته في القدم قبل ستة شهور.



وذكر نادي بايرن ميونخ الألماني أن حارسه تدرب اليوم لفترتين مدة كل منهما عشر دقائق تحت قيادة أخصائي تدريبات التأهيل في بايرن وأن نيوير "اتخذ خطوة مهمة على طريق العودة التي طال انتظارها".



ونشر نيوير ، الذي احتفل الثلاثاء بعيد ميلاده ال32 ، مقطع فيديو قصير على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت مع تعليق "رائع ، شاركت للمرة الأولى".



وتعرض قدم نيوير قائد بايرن والمنتخب الألماني (مانشافت) للكسر للمرة الثالثة في سبتمبر الماضي لكنه يأمل في العودة للملاعب قبل ختام الموسم الحالي بالنسبة لبايرن كما يتطلع للمشاركة مع المانشافت في رحلة الدفاع عن اللقب العالمي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا والتي تنطلق فعالياتها في 14 يونيو المقبل.



وقال نيوير ، في مقابلة على موقع النادي بالانترنت الأسبوع الماضي ، إنه لن يتعجل العودة لأن التسرع في العودة قد تسفر عن نهاية مسيرته الكروية.



ولا يزال يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت متفائلا بإمكانية لحاق نيوير بالمونديال الروسي.